Proposta do Chega para as pensões desincentiva pagamento de contribuições

Colocar todas as pensões ao nível do salário mínimo até 2028 custaria 10.800 milhões, assume o Chega, num encargo anual. Especialistas dizem que é “forma pouco inteligente de resolver o problema”.

Da utilização de fundos europeus até ao aproveitamento das poupanças geradas pelo combate à corrupção, passando por uma reforma completa do sistema de Segurança Social, têm sido várias as ideias lançadas pelo Chega, mas não totalmente explicadas, sobre a forma de financiar a sua promessa de colocar até 2028 todas as pensões em Portugal pelo menos ao nível do Salário Mínimo Nacional (SMN). Os especialistas alertam contudo que, além do impacto do seu elevado custo, a medida “é uma forma pouco inteligente" de resolver um problema, que teria também como consequência um desincentivo ao pagamento de contribuições por parte de muitos trabalhadores.