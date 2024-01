Série portuguesa Matilha seleccionada para mercado do Festival de Berlim

A série portuguesa Matilha, acabada de se estrear na RTP1 e na Amazon Prime Video, foi seleccionada para o Berlinale Series Market, que decorrerá em Fevereiro, em associação com o Festival de Cinema de Berlim e o European Film Market. Com argumento de Edgar Medina, Guilherme Mendonça e Rui Cardoso Martins e realização de João Maia, este thriller criminal protagonizado por Afonso Pimentel e Margarida Vila-Nova retoma duas personagens saídas da série Sul, um dos mais elogiados títulos da nova ficção televisiva portuguesa, estreado em 2019.

Um dos principais pontos europeus de encontro tendo em vista a negociação de direitos para distribuição internacional, o mercado de séries da Berlinale seleccionou este ano 15 títulos “com extraordinário potencial de mercado”, como se lê no comunicado de imprensa emitido esta quarta-feira. Entre eles está a série portuguesa cujo título internacional é Dogpack. No ano passado, por exemplo, saiu deste mercado a série norueguesa The Architect, disponível em Portugal na plataforma Filmin.

Também Sul, projecto criado para a RTP pela mesma produtora, a Arquipélago Filmes, e de que Matilha é uma derivação, foi a Berlim tentar a sua sorte, e por duas vezes. Numa primeira fase, em 2018, quando ainda se encontrava em pré-produção e em busca de financiamento, viria a ser a primeira série portuguesa seleccionada para a plataforma de co-produções CoPro. Um ano depois, integrou, noutro formato, o mercado da Berlinale.

Esta secção é um passo em diante, pois significa a validação de um produto já finalizado, com vista à sua circulação internacional. Matilha, cujo primeiro episódio exibido na segunda-feira às 21h na RTP1 obteve 9,6% de share (a quota de mercado, ou percentagem da audiência que viu o canal num dado horário ou período), vai ser mostrada ao mercado durante os três dias do evento, de 19 a 21 de Fevereiro. O Festival de Cinema de Berlim tem lugar entre 15 e 25 de Fevereiro.

As restantes dez séries que se juntarão a Matilha são Elsbeth (uma produção do canal norte-americano CBS), Lost Boys & Fairies (da britânica BBC1), Disko 76 (do canal alemão RTL), Kafka (Áustria), Betinho: No Fio da Navalha (da plataforma brasileira Globoplay), Déjate Ver e Zorras (Espanha), Familia de Divan (Argentina), Nudes (Prime Video France), Owen (TV2 Denmark), Padomju džinsi (Letónia), Soon Comes Night (África do Sul), We’re on it Comrades (República Checa) e While the Men Are Away (Austrália).

Como descrevia à revista Variety a sua responsável em 2023, Julia Fidel, o Berlinale Series Market permite o acesso de séries com orçamentos “razoáveis” a um mercado actualmente dominado pela produção de alto custo dos Estados Unidos ou do Reino Unido, mas também saturado de títulos de todo o mundo que circulam com a facilidade do streaming. A selecção da Berlinale quer dar palco a diferentes linguagens e formas de contar histórias.

“Há muito que o conteúdo de séries de elevada qualidade se tornou parte do mercado [cinematográfico]”, diz o director do European Film Market, Dennis Ruh, citado no comunicado da Berlinale, explicando a associação ao Festival de Berlim à televisão, forjada já há uma década. O programa do mercado inclui conferências e painéis sobre financiamento e distribuição, por exemplo.

Matilha é uma produção da Arquipélago Filmes com o apoio da RTP e em colaboração com a Prime Video, tendo tido apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual e do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, bem como, assinala a produtora, apoios não financeiros da Lisbon Film Commission e da Câmara Municipal de Lisboa.