The Architect, quando trabalhar não chega para viver

Histórias da Montanha

RTP1, segunda-feira, 22h

Luís Galvão Teles é o realizador desta série de cinco adaptações de Contos da Montanha e Novos Contos da Montanha, obras de Miguel Torga (1907-1995), o nome com o qual Adolfo Correia da Rocha assinava. São histórias passadas no mundo rural português nos anos 1940. O primeiro episódio pega no conto A Maria Lionça, com um elenco que inclui nomes como Anabela Moreira, João Arrais, Madalena Aragão, Cláudio da Silva e Beatriz Gaspar.

The Winner

SkyShowtime, segunda-feira

Este é o primeiro original eslovaco da SkyShowtime. Uma criação de Zuzana Dzurindová and Peter Nagy, centra-se num ex-primeiro ministro de um pequeno país europeu que, passados dez anos da sua actividade política mais intensa, decide voltar a estabelecer ligações com a sua família, que inclui a sua mulher e as suas filhas. É uma comédia familiar com um pouco de drama que conta com Ady Hajdu no papel principal.

A Pequena Sereia

Disney+, quarta-feira

Este ano, Rob Marshall, veterano dos filmes musicais modernos, assinou um remake em "imagem real", salvo seja, de A Pequena Sereia, o clássico Disney de 1989. É mais um desta renovação que a Disney tem feito do seu passado. Com Halle Bailey no papel principal, à frente de um elenco que inclui nomes como Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, Noma Dumezweni, Javier Bardem e Melissa McCarthy, chega agora ao serviço de streaming Disney+.

Eu Sou Groot T2

Disney+, quarta-feira

O Universo Cinematográfico Marvel, dividido em fases, está cheio de filmes e séries que pedem para ser vistas para não se perder o fio à meada entre cada novo capítulo da saga. Pelo meio, há também diversões como esta, uma série de curtas centradas no tempo em que Groot, a árvore dos Guardiões da Galáxia a quem é dada voz por Vin Diesel, era bebé – a árvore morre no final do primeiro filme, nascendo um filho que começa por ser bebé. Existe na mesma continuidade do resto os conteúdos do universo, mas não influencia sobremaneira a história principal.

The Changeling

Apple TV+, sexta-feira

Nesta série de terror que conta uma fábula, LaKeith Stanfield é um alfarrabista nova-iorquino que, após o seu bebé recém-nascido ser raptado e trocado por uma criatura posta no seu lugar, parte em busca do filho e da mulher. Criada por Kelly Marcel e realizada por Melina Matsoukas, é baseada no livro homónimo de Victor LaValle lançado em 2017.