Jonathan Glazer filma o Holocausto de fora: “Interessava-me colocar o espectador no desconforto”

Um desafio ao espectador: ver Auschwitz não pelo olhar das vítimas, mas pela vida dos carrascos. É o que Jonathan Glazer faz na sua adaptação livre do romance de Martin Amis. Falámos com ele.

Hedwig, Rudolf e os seus filhos são uma família normal. As primeiras imagens de A Zona de Interesse são uma espécie de idílio, quase um Déjeuner sur l’herbe renoiriano: um piquenique à beira-rio, verde por tudo quanto é sítio, pai e filhos a brincar na água. O verdadeiro “conflito” nesta família que vive confortavelmente no Leste surge mais tarde, quando Rudolf é transferido e Hedwig, que encontrou naquela moradia a casa dos seus sonhos, se recusa a acompanhá-lo. Como se a “promoção” do marido — que ele teve alguma relutância em revelar por saber que ela não ia reagir bem — equivalesse à “despromoção” do estatuto social da família.