Irão ataca “quartel-general da espionagem” de Israel no Iraque

Acompanhe ao minuto os conflitos no Médio Oriente:

Guardas da Revolução iranianos reivindicaram o ataque contra uma “base da Mossad", o que dizem ser um “quartel-general da espionagem” de Israel, no Iraque.

Nas últimas semanas, ataques israelitas mataram um responsável dos Guardas da Revolução, Razi Mousavi, que faria a coordenação da aliança militar entre a Síria e o Irão, em Damasco; o vice-líder do comité político do Hamas, Saleh al-Arouri, em Beirute; e um dos rostos do comando militar do Hezbollah, Wissam al-Tawil, no Sul do Líbano. Os Guardas da Revolução iranianos são a poderosa força de elite próxima do Guia Supremo iraniano

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hossein Amir Abdollahian, avisou os Estados Unicos e o Reino Unido para "pararem imediatamente com a guerra contra o Iémen". No mesmo dia, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido afirmou que "ninguém pode dizer que os EUA e o Reino Unido não deram aos houthis, apoiados pelo Irão, todos os avisos possíveis para desistirem."​