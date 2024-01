Perguntas e respostas sobre primárias e caucus nos EUA

Ao contrário do que acontece nas eleições primárias, em que os eleitores se limitam a assinalar as suas escolhas num boletim de voto, os caucus requerem um maior envolvimento.

Como são escolhidos os candidatos à Casa Branca?

Os mais conhecidos — o do Partido Democrata e o do Partido Republicano, os únicos com hipóteses de serem eleitos — são escolhidos numa série de eleições primárias e de caucus nos 50 estados e no distrito da capital, e também nos territórios sob administração norte-americana, como Porto Rico e Guam.

Os vencedores são depois confirmados (nomeados) pelos respectivos partidos, com base nos resultados das eleições primárias e dos caucus.

No caso do Partido Republicano, a cerimónia vai realizar-se na cidade de Milwaukee, no estado do Wisconsin, de 15 a 18 de Julho; a Convenção Nacional do Partido Democrata está marcada para 19 a 22 de Agosto, em Chicago, no Illinois.

Qual é a diferença entre primárias e caucus?

Ao contrário do que acontece nas eleições primárias, em que um eleitor se desloca a uma mesa de voto, ao longo do dia, para depositar um boletim numa urna antes de retomar a sua actividade diária, os caucus exigem uma dose maior de disponibilidade e de empenho.

No caso do Iowa, os eleitores republicanos que quiserem participar na escolha de um candidato do seu partido à Casa Branca têm de se deslocar, às 19h locais (1h da manhã de terça-feira em Portugal continental), aos sítios designados nas suas áreas de residência.

Até 2020, os caucus do Partido Democrata e do Partido Republicano envolviam uma coreografia muito peculiar, que obrigava os eleitores a dividirem-se em grupos de apoio aos vários candidatos. O grupo com menos apoiantes era desfeito após uma primeira contagem, e os eleitores do candidato com menos votos eram então aliciados a apoiarem os candidatos que permaneciam na corrida.

Este ano, o caucus do Iowa vai funcionar de uma forma muito semelhante a uma eleição primária, com os eleitores a exprimirem as suas preferências através de voto secreto. Mantém-se a hora de início da sessão — ao fim da tarde — e os líderes partidários vão poder fazer um discurso antes da votação, o que não acontece numa eleição primária.

Entre 1976 e 2020, o caucus do Iowa foi a primeira votação no calendário do Partido Democrata e do Partido Republicano, mas este ano só os republicanos mantiveram essa tradição.

O Partido Democrata realiza um caucus no Iowa nesta segunda-feira, mas apenas para tomar decisões administrativas; a fase da votação vai decorrer entre 12 de Janeiro e 5 de Março, exclusivamente através de voto por correspondência.