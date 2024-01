Calendário eleitoral dos EUA em 2024 (e outras datas importantes)

Janeiro

15 – Caucus republicano no Iowa

23 – Primárias democratas e republicanas no New Hampshire

Fevereiro

3 – Primárias democratas na Carolina do Sul

6 – Primárias democratas no Nevada

8 – Caucus republicanos no Nevada e nas ilhas Virgens

24 – Primárias republicanas na Carolina do Sul

27 – Primárias democratas e republicanas no Michigan

Março

2 – Caucus republicanos no Idaho e no Missuri

3 – Primárias republicanas em Washington D.C.

4 – Caucus republicanos na Dacota do Norte; início do julgamento de Donald Trump, em Washington D.C., por tentativa de subversão da eleição de 2020

5 – “Super-Terça-Feira”: primárias democratas e republicanas no Alabama, Arcansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínia; primárias republicanas no Alasca

12 – Primárias democratas e republicanas na Georgia, Mississípi e Washington; caucus republicanos no Havai; primárias democratas nas ilhas Marianas do Norte e no círculo dos cidadãos norte-americanos no estrangeiro

15 – Caucus republicanos nas ilhas Marianas do Norte

19 — Primárias democratas e republicanas no Arizona, Florida, Illinois, Kansas e Ohio

23 – Primárias democratas e republicanas no Luisiana; primárias democratas no Missuri

25 – Início do julgamento de Donald Trump, em Nova Iorque, no caso relacionado com o pagamento pelo silêncio de uma antiga actriz de filmes pornográficos

30 – Primárias democratas na Dacota do Norte

Abril

2 – Primárias democratas e republicanas no Connecticut, Delaware, Nova Iorque, Rhode Island e Wisconsin

6 – Primárias democratas no Alasca, Havai e Dacota do Norte

13 – Caucus democratas no Wyoming

18 – Convenção republicana no Wyoming

21 – Primárias republicanas em Porto Rico

23 – Primárias democratas e republicanas na Pensilvânia

28 – Primárias democratas em Porto Rico

Maio

7 – Primárias democratas e republicanas no Indiana

14 – Primárias democratas e republicanas no Maryland, Nebrasca e Virgínia Ocidental

20 – Início do julgamento de Donald Trump, na Florida, no caso da retenção ilegal de documentos da Casa Branca

21 – Primárias democratas e republicanas no Kentucky e no Oregon

Junho

4 – Primárias democratas e republicanas no Montana, Nova Jérsia, Novo México e Dacota do Sul; primárias democratas em Washington D.C.

Julho

15-18 – Convenção Nacional do Partido Republicano

Agosto

19-22 – Convenção Nacional do Partido Democrata

Novembro

5 – Eleição geral