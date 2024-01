Feira dos Sabores de Chaves: o fumeiro e os saberes ancestrais

A Feira dos Sabores de Chaves, que decorre entre 2 e 4 de Fevereiro, é um palco para a divulgação de novos produtores de fumeiro e uma mostra dos "saberes ancestrais" que atravessam gerações, foi hoje anunciado.

O presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, salientou que a feira é um espaço de negócios para os expositores, cerca de 70 no total e 16 dedicados à produção de fumeiro, mas pretende também atrair visitantes à região num período de menor procura turística.

"Alguns deles são jovens, licenciados, que fizeram uma opção de produzirem fumeiro e aqui continuarem a ter um projecto de vida e de futuro. O que nós queremos com este momento é pô-los em evidência, dar relevância e mais uma oportunidade de colocarem no mercado o seu produto", afirmou o autarca.

Nuno Vaz destacou a importância de, ao mesmo tempo, se perpetuarem os saberes ancestrais.

"Queremos destacar aquilo que é este labor genuíno, em muitos casos com um sabor ancestral para que não percamos nunca esta dimensão antropológica, mas também etnográfica em algumas das suas dimensões, para que continuemos a ter esta diversidade de conhecimento, de saber e de paladares", afirmou.

O autarca falava durante a apresentação do certame na cozinha regional Felizardo, uma das que vai marcar presença na Feira dos Sabores e onde se preservam as receitas antigas da confecção de fumeiro.

André Rodrigues é o porta-voz do projecto protagonizado pela sogra Silvia Felizardo que ainda utiliza as receitas ensinadas pela sua bisavó, receitas antigas que foram passando de geração em geração.

Foto O fumeiro no centro das atenções CM Chaves

A empresa vende directamente aos seus clientes, na cozinha e através das plataformas na Internet, mas também participa em feiras e mercados, uma actividade ainda sazonal, mas que se vai estendendo pelo máximo de período possível.

Questionado sobre se poderá vir dar continuidade ao projecto, André Rodrigues admitiu que o fumeiro poderá ser uma actividade complementar, no entanto considerou que a actividade e o trabalho diário e "de sol a sol" "não são valorizados".

Para a Feira dos Sabores, a cozinha regional Felizardo preparou seis porcos que transformou em alheiras, salpicões, chouriças, entre outros produtos.

Para além do fumeiro, o certame destaca ainda o presunto, o pastel de Chaves ou o vinho que tem vindo a ganhar relevância neste território.

O presidente Nuno Vaz anunciou ainda que, no decorrer de 2024, estará concluída a obra de construção do pavilhão multiúsos, no espaço do antigo cineteatro, num investimento "que ultrapassa os três milhões de euros".

Foto O folar, outra estrela de Chaves e da feira CM Chaves

No multiúsos, ao qual se quer dar um uso contínuo, realizar-se-ão certames, como a Feira dos Sabores, outros eventos de promoção dos produtos locais, concertos, exposições e acolherá ainda um laboratório experimental e sensorial em torno da água.

O "Aquanatur Palace", como se designa o laboratório, pretende ser um tributo à importância que a água termal tem tido em Chaves ao longo dos tempos, desde o período romano até aos dias de hoje e, no local, o visitante poderá desfrutar de um conjunto de experiências relacionadas com a água.