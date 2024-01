Este prédio em Tirana vai parecer um amontoado de cubos — e tem assinatura portuguesa

OODA - Oporto Office for Design and Architecture

Ainda é só um projecto, mas as imagens parecem retiradas da imaginação de uma criança. Ao longe, o edifício assemelha-se a uma construção com legos, ou com cubos mágicos — mas é o novo projecto do gabinete de arquitectura portuense OODA - Oporto Office for Design and Architecture em Tirana, na Albânia.

Com uma altura de 140 metros — o equivalente a 13 cubos amontoados —, Hora Vertikale quer marcar a paisagem urbana da capital albanesa. Isto porque cada cubo — composto por sete andares — tem a altura média de um edifício em Tirana. Ao brincar com a noção de perspectiva, o edifício adquire diferentes formas, que variam consoante o ponto da cidade em que é visto.

O nome escolhido para a “cidade vertical” não só homenageia a língua albanesa (hora é uma expressão antiga que significa lugar, aldeia ou povoação), como espelha a verticalidade do edifício — um tributo à “natureza caótica de Tirana”, descrevem os arquitectos.

Mas há também novidades abaixo dos nossos olhos, espalhados numa área de 55 mil metros quadrados. O amplo espaço verde compreenderá várias zonas e campos destinados à prática desportiva, também disponíveis para não residentes.

O início da construção está previsto para a Primavera de 2024. O projecto aposta na utilização de materiais locais, uma escolha que não só fomenta a economia regional como minimiza a pegada carbónica do investimento, escreve o estúdio.

Este não é o primeiro edifício do OODA na Albânia. Depois de ganhar um concurso internacional, o gabinete de arquitectura português desenvolveu a nova sede da Klan TV, canal de televisão albanês — que lembra o empilhar de várias bobinas de filme. Por cá, o OODA é responsável por projectos como a reconversão do Antigo Matadouro do Porto e a nova sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.