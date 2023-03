Bobinas de filme em frente às montanhas: a nova sede de um canal albanês tem assinatura portuguesa

Bobinas de filme umas em cima das outras num edifício envidraçado em Tirana: assim vai ser a nova sede da Klan TV, na capital albanesa, que vai ter assinatura portuguesa. O gabinete de arquitectura OODA — Oporto Office for Design and Architecture, do Porto, foi o vencedor do concurso internacional para o desenvolvimento do edifício do canal de televisão privado albanês.

Com vista panorâmica “desde as montanhas até à cidade”, o edifício de oito andares — que incluem “estúdios, espaços comuns, novos escritórios”, entre outros — deverá nascer “durante o próximo ano”, anunciam os arquitectos.

Em comunicado, explicam que “os pisos como que deslizam livremente uns nos outros, criando uma fachada dinâmica e permitindo a existência de varandas”, conseguindo-se, assim, “uma relação diferente com a paisagem e o átrio” em cada andar. A estrutura em vidro permite aproveitar a luz solar e “oferece uma fonte de energia limpa, num projecto que foi concebido com objectivos ambiciosos e sustentáveis” — como a “utilização de água da chuva para uso humano e para regar as zonas de vegetação”.

O OODA é responsável por projectos como a reconversão do Matadouro e ganhou também o concurso para a construção da nova sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. “Este será o nosso primeiro exercício enquanto arquitectos de intervenção na cidade global. Com um edifício privado, vamos contribuir para o espaço público da cidade”, disse Francisco Lencastre, um dos arquitectos responsáveis, ao P3, em 2020.