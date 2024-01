Vulcão entra em erupção na Islândia deixando cidade piscatória em risco

Actividade sismica na Islândia tem aumentado nos últimos meses, deixando as autoridades em alerta. “Não há vidas em perigo”, garante Presidente do país.

Um vulcão entrou em erupção no sudoeste da Islândia, neste domingo, representando uma ameaça imediata para uma pequena cidade piscatória próxima, Grindavik, apesar de ter sido evacuada mais cedo e de não haver pessoas em perigo, segundo as autoridades locais.

As imagens de vídeo registadas ao início da manhã no local mostram fontes de rocha derretida a jorrar de fissuras no solo, com o fluxo de lava cor de laranja brilhante a contrastar com o céu cada vez mais escuro com o passar das horas. "Não há vidas em perigo, embora as infra-estruturas possam estar ameaçadas", declarou o Presidente da Islândia, Gudni Johannesson, na rede social X, acrescentando que não houve interrupções nos voos.

A erupção começou na madrugada de domingo a norte da cidade de Grindavik, que no dia anterior tinha sido evacuada pela segunda vez num mês devido ao receio de que estivesse iminente uma erupção no meio de uma vaga de actividade sísmica naquela região. As autoridades têm vindo a construir barreiras de terra e rocha nas últimas semanas para tentar impedir que a lava chegue a Grindavik, cerca de 40 quilómetros a sudoeste da capital Reiquiavique, mas a última erupção parece ter penetrado nas defesas da cidade.

"De acordo com as primeiras imagens do voo de vigilância da Guarda Costeira, abriu-se uma fissura em ambos os lados das defesas que começaram a ser construídas a norte de Grindavík", declarou o Gabinete Meteorológico Islandês (IMO). A lava estava a fluir em direcção à cidade e tinha chegado a uma distância estimada de apenas 450 metros.

Com base nos modelos de fluxo, a lava poderá demorar algumas horas a chegar a Grindavik se continuar a fluir em direcção à cidade, disse um porta-voz da OMI à estação pública RUV.

Actividade vulcânica

Foi a segunda erupção vulcânica na península de Reiquiavique, no sudoeste da Islândia, em menos de um mês e a quinta erupção desde 2021. No mês passado, uma erupção começou no sistema vulcânico Svartsengi a 8 de Dezembro, após a evacuação completa dos 4.000 residentes de Grindavik e o fechamento do spa geotérmico Blue Lagoon, um ponto turístico popular naquela região.

Segundo as autoridades locais, mais de 100 residentes de Grindavik tinham regressado nas últimas semanas, antes da nova ordem de evacuação de sábado. Situada entre as placas tectónicas euro-asiática e norte-americana, duas das maiores do planeta, a Islândia é um ponto quente sísmico e vulcânico, uma vez que as duas placas se movem em direcções opostas.

Em 2010, as nuvens de cinzas resultantes das erupções do vulcão Eyafjallajokull, no sul da Islândia, espalharam-se por grande parte da Europa, paralisando cerca de 100 000 voos e obrigando centenas de islandeses a evacuar as suas casas.