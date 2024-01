Cinco migrantes morrem ao tentar atravessar o Canal da Mancha

Este fim-de-semana, registaram-se as primeiras travessias de embarcações para o Reino Unido desde o início do ano.

Pelo menos cinco pessoas morreram este domingo quando o barco no qual tentavam atravessar o Canal da Mancha para chegar ao Reino Unido naufragou ainda em águas francesas.

As vítimas estavam a bordo de um barco que levava mais de 70 migrantes e que saiu de Wimereux, no Norte de França, por volta das 2h da madrugada de domingo (menos uma hora em Portugal continental). Quatro cadáveres foram encontrados pela guarda costeira francesa de manhã, enquanto um quinto foi descoberto na praia por uma pessoa que estava a caminhar, segundo as autoridades francesas.

O barco em que seguiam terá sido virado ao contrário por causa do mau tempo no Canal da Mancha. Foram resgatadas 72 pessoas, das quais 20 com sintomas avançados de hipotermia, incluindo duas crianças e uma mulher grávida que foi hospitalizada de urgência.

Segundo o jornal La Voix du Nord, centenas de migrantes quiseram aproveitar a melhoria do tempo, sobretudo o enfraquecimento dos ventos na região, para tentar atravessar o canal, embora as temperaturas se mantenham muito baixas e o risco de hipotermia seja elevado.

No sábado, um grupo de migrantes tinha conseguido alcançar o Reino Unido e uma outra embarcação em dificuldades já tinha sido interceptada pelas autoridades francesas.

O director executivo do Conselho para os Refugiados britânico, Enver Solomon, disse estar “profundamente entristecido com a terrível perda de vidas”, mas sublinhou que estas devem ser uma “chamada de alerta” para que o Governo britânico “adopte acções decisivas e reduza as perigosas travessias do canal, providenciando rotas seguras para aqueles que fogem de países assolados por guerras ou por regimes opressores”.

Há quase um mês que não se registavam quaisquer tentativas para atravessar o Canal da Mancha, segundo o Governo britânico, sobretudo por causa das condições climatéricas adversas registadas desde meados de Dezembro.

No ano passado foram contabilizadas 29437 travessias de barcos com migrantes, um número substancialmente inferior às mais de 45 mil registadas em 2022.

O Governo britânico tem tentado endurecer as medidas para conter as vagas de migração irregular. Em Dezembro, o Parlamento aprovou uma polémica proposta de lei que prevê o envio de migrantes e requerentes de asilo para o Ruanda.