“Uma história grosseiramente distorcida”. Israel nega acusação de genocídio

A equipa legal de Israel foi, esta sexta-feira, ouvida no Tribunal Internacional de Justiça, onde considerou infundadas as acusações de genocídio movidas pelo Governo da África do Sul.

Tal Becker, conselheiro jurídico do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, afirmou que a guerra na Faixa de Gaza é “contra o Hamas, não contra o povo de Gaza”. “Não queremos destruir, mas proteger o povo de Gaza”, acrescentou.

A equipa de defesa de Israel acusou, ainda, a África do Sul de “transformar o termo genocídio numa arma contra os israelitas”.

