E finalmente Costa elogia PNS e revela um sonho

António Costa deixou o maior elogio a Pedro Nuno Santos dos últimos tempos, no dia em que fica para a história por ter lançado a primeira fase da alta velocidade entre Porto e Lisboa.

No dia em que António Costa fica na história por ter lançado a primeira fase da alta velocidade ferroviária entre Porto e Lisboa, fica um elogio do primeiro-ministro a Pedro Nuno Santos e a revelação de um sonho antigo que se tornou numa inesperada realidade: ter responsabilidades na pasta das infra-estruturas.

