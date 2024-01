Taiwan vai a votos com a ameaça sempre presente de uma invasão chinesa

As eleições presidenciais e legislativas de Taiwan decorrem neste sábado. Numa ilha historicamente reivindicada pela República Popular da China, o resultado destas eleições promete ter impacto nestas relações e no cenário geopolítico daquela região do globo. Ao mesmo tempo, a ameaça de uma invasão chinesa parece cada vez mais presente na vida do território. Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO António Saraiva Lima.

