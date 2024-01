Eleições em Taiwan. Porque são importantes para nós?

Ouça mais um episódeo do podcast Diplomatas.

Taiwan realiza eleições presidenciais e legislativas no sábado, numa altura marcada por tensões diplomáticas com Pequim. Mas estas eleições são também importantes para os EUA e para a Europa. Mas porquê? E quem são os candidatos?

Na semana em que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, visitou o Médio Oriente pela quarta vez nos últimos três meses, foi atribuído a Israel mais um ataque no Líbano, desta vez matando um líder do Hezbollah. Pode este ataque contribuir para o alargamento do conflito entre Israel e o Hamas a outras regiões?

No Leste da Europa, o chanceler alemão, Olaf Scholz, reforçou os pedidos para o envio de apoio militar da Europa à Ucrânia, numa altura marcada por ataques e contra-ataques entre Kiev e Moscovo. A poucas semanas do segundo aniversário da invasão russa à Ucrânia, que papel desempenha a UE no apoio militar a Kiev?