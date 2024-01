Fim-de-semana na TV: com O Messias entre a biblioteca de Eco e o Open da Austrália

CINEMA

A Noiva Cadáver (VO)

Hollywood, sábado, 11h12

Animação em stop-motion ao melhor estilo de Tim Burton, nomeada para o Óscar. Numa pequena vila vitoriana, prepara-se o casamento de dois jovens tímidos: Victor (voz de Johnny Depp) e Victoria (Emily Watson). Quando ele se embrenha na floresta para decorar os votos e enfia a aliança numa raiz de árvore, uma bela noiva cadáver (Helena Bonham-Carter) surge da terra e arrasta-o para a Terra dos Mortos, bem mais divertidos e animados do que os vivos.

Romeu e Julieta

AXN White, sábado, 15h51

Reinvenção da tragédia de Shakespeare por Baz Luhrmann, com Leonardo DiCaprio (Urso de Prata em Berlim para melhor actor) e Claire Danes na pele dos eternos enamorados, num cenário com arranha-céus, punks e drag queens, e com uma banda sonora pautada por Garbage, Gavin Friday, Cardigans, Radiohead, The Wannadies e Des’ree.

Prisioneiros de Ghostland

SyFy, sábado, 21h30

Nicolas Cage num western de terror pós-apocalíptico – ou, nas palavras do actor, “o filme mais louco que alguma vez fiz”. Dá vida a um criminoso que tem de salvar uma mulher enquanto enverga um fato programado para se autodestruir em cinco dias. Com argumento de Aaron Hendry e Reza Sixo Safai, e realização do japonês Sion Sono, conta ainda com Nick Cassavetes e Sofia Boutella no elenco. Cage ressurge logo a seguir n’A Última Profecia e no domingo, às 21h30, em Mandy.

Pobre Pete!

TVCine Edition, sábado, 22h

No âmbito do especial Clássicos: Hitchcock Desconhecido (em exibição aos sábados, até dia 20), o TVCine Edition emite o filme mudo que o mestre do suspense assinou em 1929, centrado num triângulo amoroso que se forma quando dois amigos de infância (interpretados por Carl Brisson e Malcolm Keen) se apaixonam pela mesma rapariga (Anny Ondra).

98 Octanas

RTP2, sábado, 00h24

Dinis (Rogério Samora) pára para descansar numa estação de serviço. Maria (Carla Chambel) também lá está. Quase sem palavras, partem os dois no carro dele. A partir daí, sucedem-se motéis, conversas, silêncios, mistérios e revelações. Um filme de Fernando Lopes.

Nos Idos de Março

Cinemundo, domingo, 20h45

Stephen Meyers (Ryan Gosling) é consultor de campanha do governador Mike Morris (George Clooney), que se prepara concorrer à presidência dos EUA. Stephen está comprometido. Mas, entre o correcto e o que esperam dele, vai envolver-se num jogo onde desejaria nunca ter entrado.

Realizado por Clooney, o filme adapta a peça Farragut North, que Beau Willimon escreveu com base na campanha às presenciais de 2004 do democrata Howard Dean. O título do filme alude ao 15 de Março do calendário romano, dia em que Júlio César foi assassinado por conspiradores, em 44 a.C.

Lucy

Hollywood, domingo, 21h30

Thriller de ficção científica de Luc Besson, com Scarlett Johansson e Morgan Freeman como protagonistas. Lucy é forçada a transportar uma droga sintética dentro de si. Quando o saco se rompe, os estupefacientes são assimilados pelo seu organismo e ela começa a sentir efeitos como uma força excepcional ou uma capacidade singular de absorver conhecimento.

SÉRIE

No Nosso Sangue

RTP2, domingo, 22h01

A resposta australiana à epidemia de sida na década de 1980 é o tema desta minissérie australiana criada por Adriano Cappelletta. Em quatro episódios (para ver semanalmente), este drama narra, com apontamentos musicais, o terror de ser diagnosticado com um vírus que na altura significava uma sentença de morte, bem como a onda de preconceito e violência contra a comunidade queer. Mas também regista as medidas radicais, a união de forças e a necessidade de construir pontes de confiança para impedir a disseminação.

DOCUMENTÁRIOS

À Pesca de Ouro

Discovery, sábado, 21h

Começa a 12.ª temporada do programa que acompanha as aventuras e desventuras de garimpeiros-mergulhadores que recorrem a todo o tipo de técnicas e tecnologias na sua busca por ouro nas águas ao largo da cidade de Nome, no Alasca (EUA).

Umberto Eco - A Biblioteca do Mundo

TVCine Edition, domingo, 10h45

Davide Ferrario levou a sua câmara para filmar as estantes e os livros acumulados ao longo da vida por Umberto Eco (1932-2016), o celebrado intelectual, autor, filósofo, crítico cultural, especialista em semiótica e acima de tudo leitor. Juntou a isso depoimentos de familiares, amigos e especialistas a andarem por esses espaços físicos e ainda entrevistas de arquivos, num documentário sobre os seus interesses mais curiosos e a sua forma de ver o mundo e a literatura.

MÚSICA

O Messias

RTP2, sábado, 22h02

Robert Wilson, encenador e artista visual distintivo pelo cunho experimental e vanguardista, lança-se à oratória O Messias, a obra-prima de Händel que narra a vida de Jesus Cristo, na versão “modernizada” por Mozart. O espectáculo, estreado em Salzburgo, em 2020, funde a arte de Wilson com a interpretação do ensemble Les Musiciens du Louvre, a direcção do maestro Marc Minkowski e as vozes de Elena Tsallagova, Wiebke Lehmkuhl, Richard Croft e José Coca Loza.

BBC Proms: Yuja Wang & Klaus Mäkelä

RTP2, domingo, 22h56

“Uma abordagem de tirar o fôlego, virtuosa a todos os níveis”. Foi assim que o The Guardian descreveu a actuação de Yuja Wang no BBC Proms 2022, no Royal Albert Hall, em Londres. A pianista chinesa juntou-se à Orquestra Filarmónica de Oslo, dirigida por Klaus Mäkelä, para tocar o primeiro concerto para piano de Liszt. O programa passou também por poemas sinfónicos de Sibelius (Tapiola) e Richard Strauss (Uma vida de herói).

ENTRETENIMENTO

Got Talent Portugal

RTP1, domingo, 21h20

Estreia da nova temporada. Rui Massena, Filomena Cautela, Inês Aires Pereira e Manuel Moura dos Santos compõem o painel de jurados chamado a avaliar o desfile de talentos apresentado por Sílvia Alberto, que vai da música à dança, passando por humor, acrobacia, magia e outras artes de palco.

DESPORTO

Ténis: Open da Austrália

Eurosport 1, sábado, 00h

Ligação directa a Melbourne para o arranque do quadro principal do primeiro Grand Slam da temporada, de olhos postos nos melhores tenistas do mundo, reunidos para a 112.ª edição. O grande ausente é Rafael Nadal, que falha a competição por causa de uma lesão muscular. Mas apresentam-se em court nomes como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, o português Nuno Borges, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Naomi Osaka ou Caroline Wozniacki.

O Eurosport assegura, até 28 de Janeiro, mais de 260 horas de cobertura na íntegra, em directo e com Nick Kyrgios na equipa de comentadores.

INFANTIL

Panda e os Caricas - O Musical no Mar

Panda+, sábado, streaming

Depois das aventuras na ilha, no espaço e no mundo do “era uma vez…”, o Panda e os Caricas mergulham nos mares e encontram ouriços, lulas, caranguejos, estrelas-do-mar e um rapazinho azul que lhes guia a viagem pautada por canções. O musical chega neste sábado à plataforma de streaming do canal, após ter andado em digressão pelo país em Dezembro passado.

Mr. Link (VP)

Nos Studios, sábado, 10h40

Comédia de animação de Chris Butler, com as vozes de Fernando Luís, Raquel Tavares e César Mourão na versão portuguesa. É a história de um explorador inglês que descobre uma criatura lendária. É adorável e inteligente, e só quer reencontrar-se com os primos distantes no vale de Shangri-La.

O Panda do Kung Fu (VP)

Disney Channel, domingo, 20h50

O panda Po trabalha na loja de noodles do pai ganso, mas sonha lutar ao lado dos maiores mestres do kung fu. Por obra do destino, é escolhido para salvar o vale de um vilão. Assim começa a sua formação com o mestre Shifu, que sabe que, para transformar Po num guerreiro, terá de o levar a fazer das fraquezas forças. John Stevenson e Mark Osborne realizaram, em 2008, esta animação nomeada para o Óscar.

Teria continuação na sequela de 2011, dirigida por Jennifer Yuh Nelson e também indicada para a estatueta, e num terceiro capítulo lançado em 2016, com Alessandro Carloni a co-realizar com Nelson. Ambos são também emitidos neste domingo, mas pela manhã, a partir das 11h. Entretanto, o quarto capítulo do franchise tem chegada anunciada aos cinemas em Março deste ano.