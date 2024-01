“Com PSD e CDS no poder” atingiu-se maior taxa de desemprego “desde que há registo”

Pedro Nuno Santos alegou que em 2013 se verificou “a maior taxa de desemprego” de que há registo (17%). É verdade, mas no primeiro trimestre do ano, a taxa foi ainda maior do que afirmou o socialista.

A frase

“ [...] depois de termos atingido, com o PSD e o CDS no poder, a maior taxa de desemprego desde que há registo, 17%, em 2013” Pedro Nuno Santos, no 24.º Congresso Nacional do Partido Socialista

O contexto

Durante a primeira intervenção de Pedro Nuno Santos no 24.º Congresso Nacional do Partido Socialista, no passado fim-de-semana, o novo secretário-geral do partido sublinhou o trabalho feito pelo PS na “forte redução do desemprego” em Portugal.

Aproveitou, também, para apontar que terá sido em 2013, durante o Governo de Pedro Passos Coelho, com Paulo Portas como vice-primeiro-ministro, que se atingiu um máximo, “desde que há registo”, na taxa de desemprego em Portugal: 17%.

Os factos

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), consultados na Pordata, a taxa de desemprego total em 2013 foi de 17,1%. Este é, desde 1983 (o primeiro ano em que há registo na plataforma), o valor anual mais alto registado em Portugal.

Porém, no primeiro trimestre de 2013, segundo o INE, a taxa de desemprego chegou mesmo a atingir os 17,5%.

No relatório do INE de 4 de Novembro de 2015 – último divulgado antes da tomada de posse de António Costa –, referente ao terceiro trimestre do ano, a taxa de desemprego situava-se nos 11,9%.

Veredicto

É verdade que a taxa de desemprego em Portugal atingiu, em 2013, um máximo histórico durante o Governo de PSD e CDS, como Pedro Nuno Santos afirmou. A taxa de desemprego registada durante o primeiro trimestre de 2013 foi ainda umas décimas mais alta do que os 17% mencionados pelo novo secretário-geral do PS.