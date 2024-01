Como vivia Elton John? Está a ser vendido o recheio da casa do artista

Elton John está a destralhar e a vender todo o recheio da sua antiga casa de Atlanta, nos Estados Unidos. São mais de 900 objectos avaliados em dez milhões dólares (9,14 milhões de euros) que a Christie’s colocará para leilão em oito vendas separadas, a partir de 21 de Fevereiro, em Nova Iorque e online. Entre as peças mais emblemáticas estão umas botas estilo plataforma que o cantor britânico usou na década de 1970 ou o seu Bentley de 1990.

São tantas peças que a leiloeira teve de organizar várias vendas, com apenas duas delas a acontecerem presencialmente — as outras seis podem ser visitadas online. Antes de serem vendidas, estarão expostas na sede da Christie's de 9 a 21 de Fevereiro e haverá uma pequena venda de óculos de sol do cantor. O conteúdo para leilão esteve outrora na casa de Elton John, em Atlanta, que o artista e o marido, David Furnish, venderam no ano passado por 7,2 milhões de dólares (6,57 milhões de euros).

“Trata-se de querer fazer uma apresentação das coisas que ele amava na vida”, justifica Darius Himes, director internacional de fotografia da Christie's, em comunicado citado pelo New York Times. “Mas também está ligado à venda da sua casa.”

Algumas das coisas que Elton John mais amava são também as que os fãs consideram ícones, incluindo vários dos seus óculos de sol dos anos 1970 ou um fato azul coberto em strass usado na digressão do álbum Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Há também um relógio Rolex Daytona em ouro de 18 quilates e diamantes com um mostrador e pulseira em padrão leopardo, com valor estimado até 60 mil dólares (perto de 55 mil euros).

Ou se é mesmo fã das canções de Elton John pode aprender a tocá-las no mesmo piano que o artista tinha na sala de estar: um modelo Yamaha que poderá custar até 50 mil dólares (45 mil euros).

Ademais, há tantas peças da Versace para leilão, de decoração e moda, que está planeada uma venda separada só dedicada a esta marca italiana. Há um enorme serviço de louça com a Medusa vermelha — um dos símbolos da casa de moda —, mas também o que Darius Himes diz ser “um ano inteiro de camisas”, quase todas em seda e avaliadas em milhares de dólares.

Mas é para os fãs de fotografia que estão reservadas as verdadeiras guloseimas, diz o responsável por este departamento na Christie's. São 360 fotografias da colecção do casal, apenas uma pequena porção, dado que John e Furnish têm um acervo de mais de sete mil imagens. Ainda assim, é apenas a segunda vez que o artista de Your song decide vender uma amostra da colecção.

Há fotografias captadas por grandes nomes da moda como Richard Avedon ou William Klein e outras imagens mais arrojadas pela lente de Helmut Newton e Bruce Weber. A fotografia mais valiosa foi feita por Andreas Gursky para a Dior em 2004 e pode alcançar os 500 mil dólares (456 mil dólares).

Os preços, apesar de parecerem exorbitantes, “não incluem o factor Elton John” e são justos, assegura a leiloeira. “Há uma filosofia bastante estabelecida em torno das vendas de efémeras de celebridades. Trata-se de estabelecer uma estimativa relativamente baixa e depois deixar que os fãs e os compradores nos digam qual deve ser o mercado.”

Será até ao infinito e mais além. “A melhor maneira de enquadrar isto é como um pequeno retrato de como Elton viveu e amou nos últimos 30 anos. É como abrir a porta e espreitar para dentro do seu mundo”, termina Darius Himes.