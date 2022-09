William Klein (1928-2022): o fotógrafo que sonhava a preto-e-branco

Fotógrafo, artista, cineasta, nome incontornável da arte e da cultura visual do século XX, William Klein morreu com 94 anos em Paris, cidade onde vivia há mais de 60 anos. Terá assim cumprido o sonho de outros artistas e tantos escritores, deixando-nos, pelo caminho, imagens, livros e filmes inesquecíveis.

Fotógrafo, artista, cineasta, nome incontornável da arte e da cultura visual do século XX, William Klein morreu com 94 anos em Paris, cidade onde vivia há mais de 60 anos. O anúncio da sua morte foi feito pela agência de notícias France-Press, com comunicado da família. Desmobilizado pelo exército dos Estados Unidos em 1948, Klein tentou a pintura na capital francesa, na companhia da Fernand Léger, mas seria com a fotografia que alcaçaria e notoriedade e o sucesso da crítica.

Tudo começou com o convite para trabalhar para a Vogue, em 1954, quando visitava Nova Iorque. O editor de arte da versão americana da revista de moda desafiou-o a fazer fotografia e William Klein mergulhou, de câmara na mão, na cidade onde crescera. Começava uma carreira que teria o seu grande momento com a publicação do livro de fotografias Life Is Good & Good for You in New York: William Klein Trance Witness Revels (1956). Seria o seu primeiro retrato de uma cidade e a obra onde se evidenciava um estilo particular: irónico, afectuoso, vivo, tão sensível à rua quanto à estética da moda. O alto contraste das imagens, o efeito visual do grão, o uso de lentes angulares – que intensificam a perspectiva – e de técnicas que transmitiam a sensação de movimento chamaram de imediato a atenção de críticos e ensaístas. Roland Barthes terá sido um deles: para o seu livro final, Câmara Clara, viria a incluir e a comentar várias fotografias de William Klein, incluindo uma de Nova Iorque.

Willam Klein publicaria outros livros dedicados a cidades (Roma, em 1958, Moscovo, em 1962, ou Tóquio, em 1964), assumindo a responsabilidade da edição na condição de autor.

Em 2015, numa entrevista à revista Aperture, Wiliam Klein revelou que, nestes livros, o que fazia era contar histórias. Pura e simplesmente. O passo seguinte, e o mais óbvio na sua perspectiva, foi, então, fazer cinema, arte a que consagraria uma boa parte da sua actividade até aos finais dos anos 70. Broadway by Light (1958), Cassius the Great, Muhammad Ali the Greatest (1964-65), The Panafrican Festival of Algiers (1969),​ Eldridge Cleaver, Black Panther (1970) ou The Little Richard Story (1980) são algumas obras que se destacariam de uma intensa produção cinematográfica.

Mestre da imagem fotográfica, artista que sonhava a preto-e-branco (disse-o na mesma entrevista à Aperture), William Klein foi sujeito de retrospectivas nos mais importantes museus internacionais e de ciclos em diversas cinematecas e festivais de cinema. Em Portugal, marcou presença no programa “Como Salvar o Capitalismo”, no Festival Odisseia nas Imagens IV, do Porto 2001. E a sua última grande retrospectiva aconteceu em Junho passado, nas salas da International Center of Photography, na cidade onde nasceu: a exuberante, e, graças às suas imagens, eternamente humana Nova Iorque.