Portugal tem de prevenir melhor a corrupção, avisa Conselho da Europa

O Grupo de Estados contra a Corrupção (Greco) do Conselho da Europa apela a Portugal para que melhore a eficácia do seu sistema de prevenção da corrupção. O alerta destina-se quer a quem exerce funções executivas de topo no Governo quer às autoridades policiais.

Um relatório publicado esta terça-feira reconhece que Portugal desenvolveu um extenso quadro jurídico e institucional anticorrupção. Mas assinala também que a sua eficácia depende em grande medida de o Mecanismo Nacional Anticorrupção e a Entidade para a Transparência estarem plenamente operacionais, o que ainda não é o caso.

Todas as pessoas com funções executivas de topo devem ser sujeitas a controlos de integridade eficazes antes de entrarem para o Governo, bem como a restrições pós-emprego, e devem ser obrigadas a apresentar declarações de bens e interesses, avisa o Greco.

O relatório apela também a melhorias no que respeita aos processos de consulta pública e ao acesso dos cidadãos à informação pública. Outra questão considerada preocupante é a transparência dos contactos entre os altos funcionários do Estado e os representantes de grupos de interesses privados.

No que diz respeito à Polícia de Segurança Pública e à Guarda Nacional Republicana, as autoridades têm de tomar medidas para levar a cabo um recrutamento de efectivos transparente e objectivo, para aumentar a representação das mulheres a todos os níveis e para criar mecanismos internos de denúncia de irregularidades.

Além disso, o controlo da integridade dos agentes da lei deve ser reforçado.

O acesso à informação pública deve igualmente ser melhorado no âmbito destas autoridades responsáveis pela aplicação da lei. Por último, os donativos e os patrocínios devem ser objecto de melhor regulamentação, a fim de aumentar a sua transparência e de enfrentar os riscos de conflitos de interesses.

Ao todo, são 28 as recomendações feitas a Portugal pelo Greco, que irá avaliar a sua implementação no país.