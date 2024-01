Agora é o que se vê…

"Não vamos ter qualquer reversão de privatização no nosso programa eleitoral", disse há dias Pedro Nuno Santos (P.N.S.). Até eu fiquei surpreendido com tanta convicção liberal em quem foi tido como o enfant terrible da ala esquerda do PS. “O pior é cada novo governo achar que vai inventar a roda e reverter tudo. Estar sempre a reverter tudo é mau.” Passos Coelho não teria dito melhor em nome da PAF, em 2015. A frase é a pior de quantas poderia ter escolhido um candidato a primeiro-ministro que quer aparentar alguma “clareza de esquerda”, típica do distanciamento que, desde que saiu do Governo, o próprio P.N.S. encenou relativamente à “moderação” de António Costa.

