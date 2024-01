Morreram 18 migrantes por dia ao tentarem chegar a Espanha no ano passado

Morreram ou desapareceram 18 pessoas por dia enquanto tentavam chegar à costa de Espanha em 2023, o ano mais mortífero alguma vez registado desde que a organização não-governamental Caminando Fronteras faz esta recolha, que começou em 2007.

"2023 foi o ano mais mortífero de que há registo. Em 2021, o número total de vítimas foi de 4639, o que significa que 12 pessoas morreram todos os dias ao atravessar as fronteiras. Em 2023, este número vergonhoso subiu para 6618 e para 18 mortes por dia", lê-se no relatório divulgado esta quarta-feira pela ONG.

Do número total de vítimas, cerca de 380 eram crianças e 360 mulheres. Foi no mês de Junho (1197) e de Outubro (2370) que foi registado o maior número de vítimas. Pelo menos 84 barcos terão desaparecido com toda a tripulação a bordo.

O relatório, que junta relatos de familiares das pessoas que morreram ou desapareceram com estatísticas oficiais de resgate, refere que o aumento acentuado do número de mortes está relacionado com os esforços para conter a migração.

"A prioridade do controlo de fronteiras acima do dever de socorro, a não-activação dos meios de busca e salvamento com a urgência necessária, a prática cada vez mais habitual das buscas passivas e a redução de meios destinados à protecção da vida são algumas das causas do aumento de mortes", lê-se no documento.

Em muitas das tragédias que a organização documentou, as operações de busca e salvamento não foram mobilizadas ou foram adiadas durante tanto tempo que as vidas das pessoas foram colocadas em risco.

Foi na rotas das ilhas Canárias que foi registado o maior número de mortes: 6007 pessoas perderam a vida na "rota mais longa e perigosa". Ainda assim, um número recorde de homens, mulheres e crianças chegou às Canárias de barco em 2023 – um aumento de 154% em relação a 2022. Na rota da Algéria foram registadas 430 mortes.

A Caminando Fronteras refere ainda que aumentou a "capacidade de resposta às necessidades emergentes no Senegal e nas Ilhas Canárias" e que está a combater o "tabu generalizado em torno das mortes nas fronteiras". "O silêncio em torno das vítimas foi exacerbado pelo medo da repressão estatal e da detenção entre aqueles que se manifestam. A nossa investigação também destacou um aumento na perseguição, estigmatização e criminalização de famílias que procuram os seus entes queridos".

Embora as vítimas fossem provenientes de 17 países, quase metade eram do Senegal, onde a agitação política, o aumento dos preços dos alimentos e o esgotamento das populações de peixes levaram a uma subida no número de crianças nas rotas do Atlântico. “No último trimestre de 2023, mulheres e crianças muito pequenas, incluindo bebés, também começaram a fazer a travessia”, diz o relatório, acrescentando que este é um desenvolvimento totalmente novo em comparação com as actividades anteriores nesta rota.