Há professores deslocados que ainda não conseguiram entrar nas casas atribuídas em Setembro

No arranque do segundo período de aulas, vários dos professores deslocados que tiveram uma casa atribuída no âmbito da bolsa de casas disponibilizadas pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e pelo Ministério da Educação ainda não as conseguiram habitar. Há também professores que optaram por não ocupar essas casas por serem longe das escolas onde leccionam. Por agora, o ministério, tutelado por João Costa, ainda não esclareceu se essas casas voltarão a ser disponibilizadas para serem ocupadas por docentes.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt