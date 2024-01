Direita apreensiva com alargamento da UE. Esquerda critica novo Pacto para as Migrações

A Bélgica assumiu no início do ano a presidência semestral do Conselho da União Europeia e definiu seis objectivos a cumprir, entre os quais a protecção das fronteiras e pessoas.

O plenário parlamentar acolheu esta terça-feira um debate sobre os seis objectivos que a nova presidência do Conselho Europeu pretende cumprir até Junho deste ano. À direita, PSD e Chega uniram-se na preocupação face ao alargamento da União Europeia (UE). Os sociais-democratas temem um corte nos fundos de coesão para Portugal e o Chega opõe-se possibilidade de as decisões deixarem de ter de ser tomadas por unanimidade. À esquerda, PCP e BE consideraram que o novo Pacto para as Migrações e Asilo ainda não é satisfatório e contempla medidas de extrema-direita.