UE acorda novo conjunto de regras para gerir migrações e asilo

A União Europeia chegou a acordo sobre um novo conjunto de regras para gerir a migração e o asilo, disse Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, na quarta-feira, na plataforma social X.

"O Parlamento e o Conselho [da UE] chegaram a acordo sobre o modelo final de cinco regulamentos comunitários distintos, que estabelecem o modelo de partilhar a gestão dos fluxos de asilo e migração entre os Estados-Membros e o que fazer no caso de uma crise migratória repentina", pode ler-se num comunicado publicado na manhã desta quarta-feira.

"Isto é humano e justo para com os que procuram protecção, firme para com os que não são elegíveis, forte para com os que exploram os mais vulneráveis", escreveu nas redes sociais, Roberta Metsola. "Hoje é um dia verdadeiramente histórico, pois aprovámos o Pacto sobre Migração e Asilo, possivelmente o pacote legislativo mais importante deste mandato", acrescentou a responsável.

O novo regulamento, de acordo com o comunicado, prevê um mecanismo de "solidariedade obrigatório" para os países da UE que estejam a passar por "uma pressão migratória" fora do normal, permitindo que os restantes Estados-Membros escolham entre "a deslocação dos requerentes de asilo para o seu território ou o pagamento de contribuições financeiras".

"Para dar resposta a aumentos súbitos de chegadas, o regulamento relativo a situações de crise e de força maior estabelece um mecanismo para garantir a solidariedade e medidas de apoio aos Estados-Membros confrontados com um afluxo excepcional de nacionais de países terceiros que conduza ao colapso do sistema de asilo nacional", lê-se ainda no comunicado.

Mas a decisão, conhecida nesta quarta-feira, tem também visa países terceiros, que têm "instrumentalizado a questão dos migrantes". Nos últimos meses, a Finlândia tem demonstrado preocupação sobre a forma como a Rússia tem enviado migrantes para a fronteira entre os dois países, obrigando mesmo Helsínquia a fechar as fronteiras com Moscovo. Esta questão pode ser ainda mais agravada pela possível adesão da Finlândia à Nato. “Não havia problemas. Agora, haverá. Vamos criar o distrito militar de Leninegrado (noroeste) e concentrar ali unidades militares. Eles precisavam disso? É simplesmente um absurdo”, disse Putin em declarações ao programa de televisão "Moscovo".

Assim, fica prevista uma "derrogação temporária dos procedimentos de asilo" nestes casos pontuais.