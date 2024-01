David Cameron diz estar preocupado com a possibilidade de Israel ter violado o direito internacional em Gaza

Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido respondia a perguntas na comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento.

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, admitiu estar preocupado com a possibilidade de Israel ter violado o direito internacional em Gaza, durante uma sessão de perguntas na comissão dos Negócios Estrangeiros, a que respondeu pela primeira vez desde que ocupa o cargo.

David Cameron recusou-se repetidamente a responder sobre se tinha visto alguma apreciação legal do seu ministério sobre se as acções de Israel na Faixa de Gaza possam ter violado o direito internacional humanitário quando questionado pela líder da Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento, Alicia Kearns. “A razão pela qual não respondo a esta pergunta é porque não consigo lembrar-me de todos os papéis que me põem à frente”, disse Cameron, citado pelo diário britânico The Guardian.

Reconhecendo que viu acções no conflito que considerou “profundamente preocupantes”, o ministro disse depois que não lhe cabia fazer “uma apreciação legal”. “Se estou preocupado que Israel tenha levado a cabo acções que possam estar em incumprimento do direito internacional porque foram bombardeados estes locais em específico, ou algo do género? Claro que sim.”

O Reino Unido tem apoiado Israel, dizendo que tem o direito de se defender do Hamas, mas também apelou a contenção e pedidos de que o direito internacional seja respeitado.

A afirmação de Cameron foi feita quando o Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciou que vai analisar as mortes de jornalistas na Faixa de Gaza no âmbito da sua investigação sobre potenciais violações do direito internacional na Palestina, que começou em 2021 e que irá entretanto incluir o ataque do Hamas de 7 de Outubro e a guerra de Israel em Gaza.