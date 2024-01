Caixa incentiva uso de cartões de crédito nos pagamentos pela Internet

A Caixa Geral de Depósitos está a incentivar os pagamentos de compra e serviços através do homebanking, ou serviço de banca na Internet, através de cartões de crédito, ao pré-seleccionar este tipo de cartão, que pode ter custos elevados em juros, em detrimento do cartão de débito.

Na prática, sempre que um cliente acede ao serviço online para pagar despesas, como de contas da água ou da electricidade, o que aparece automaticamente é o cartão de crédito. Só depois aparece uma opção “alterar”, onde é permitido trocar pela opção de cartão de débito.

A diferença é que a opção pelo cartão de crédito pode implicar o pagamento de juros, elevados neste tipo de produtos, se o cliente tiver como opção o pagamento fraccionado. Só a opção de pagamento integral, que não será usada na maioria dos cartões, é que não implica o pagamento de juros.

No cartão de débito, o dinheiro é retirado automaticamente da conta, não implicando, por isso, qualquer custo em juros.

O PÚBLICO contactou a Caixa Geral de Depósitos e aguarda uma explicação para a hierarquização dos meios de pagamento, que pode alguma confusão a clientes menos atentos ou com menos conhecimentos sobre as diferenças entre os cartões.

A opção pelo cartão de crédito é vincada pela apresentação do plafond do cartão de crédito do cliente, e do saldo disponível utilizado, o que pode constituir um incentivo ao recurso ao crédito.

As regras dos pagamentos online mudaram recentemente, com a SIBS, a sociedade interbancária de pagamentos, a exigir que os pagamentos online sejam feitos a partir de contas que tenham associado um cartão bancário.