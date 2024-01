Actor francês Samuel Theis, de Anatomia de uma Queda, acusado de violação

Conhecido pelo seu papel em Anatomia de uma Queda (2023), filme multipremiado e apontado para uma nomeação aos Óscares, o actor francês Samuel Theis foi acusado de violação e, consequentemente, afastado do filme que estava agora a realizar, Je Le Jure.

A denúncia veio de um membro da equipa do filme, que oficializou a queixa junto das autoridades competentes. Segundo uma reportagem publicada pelo jornal francês Libération, e citada pelo The Guardian, o alegado incidente ocorreu em Julho passado, após uma festa num apartamento.

A alegada vítima, um homem cuja identidade permanece confidencial, afirma que estava sob o efeito de álcool e que a violação teve lugar na manhã a seguir à festa. Samuel Theis nega a acusação, justificando que o sexo foi consensual.

A produtora do filme, Caroline Bonmarchand, foi informada da situação e disse à publicação americana Variety ter contratato alguém para levar a cabo uma investigação. Entretanto, Theis foi afastado do set das filmagens, mas continuou a dirigir o filme remotamente.

Segundo o The Guardian, o advogado do actor e realizador francês garante que o seu cliente não foi abordado pela polícia nem acusado de qualquer crime. "A única investigação sobre este caso foi ordenada pela produção [do filme] e levada a cabo por uma organização independente", lê-se no comunicado. "Foi entregue em Setembro e tinha 300 páginas – a conclusão é que não havia elementos que qualificassem o que aconteceu como uma agressão sexual."

Je Le Jure, filme protagonizado por Marina Foïs e Louise Bourgoin, gira em torno de um alcoólico convocado para ser jurado. É o terceiro filme de Theis como realizador.

Já Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, é o retrato de uma mulher suspeita de ter assassinado o marido, interpretado por Theis. O filme ganhou a Palma de Ouro de Cannes no ano passado, foi distinguido na gala da Academia do Cinema Europeu, e, este fim-de-semana, arrecadou dois Globos de Ouro (Melhor Argumento e Melhor Filme em Língua Não Inglesa). Nos seus discursos de agradecimento, Justine Triet agradeceu à maioria do elenco, mas não mencionou o actor. O filme está nomeado para o Óscar de Melhor Filme Internacional.