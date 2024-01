Dinamarca adia entrega dos primeiros seis caças F-16 à Ucrânia

A Dinamarca vai adiar a primeira entrega de seis caças F-16 à Ucrânia para o segundo trimestre de 2023, avança o jornal Berlingske, citando o Ministério da Defesa da Dinamarca. Previamente planeada para o início deste ano, a entrega dos primeiros seis aviões (de um total de 19) poderá sofrer um atraso de até seis meses.

Em causa está o incumprimento de uma série de condições exigidas no calendário de entrega original, entre as quais a formação dos pilotos ucranianos, a disponibilidade logística e as infra-estruturas necessárias para a manutenção dos caças de fabrico norte-americano por parte das forças ucranianas, cita o ministério na publicação do Berlingske.

Actualmente são seis os pilotos a cumprir formação no país nórdico, apoiado recentemente com o envio de dois caças da Força Aérea norueguesa, que também irá fornecer caças F-16 renovados à Ucrânia, avança a agência de notícias Lusa.

A Bélgica também anunciou que irá apoiar o treino de pilotos ucranianos nos céus dinamarqueses. Segundo a publicação da emissora francófona RTBF no dia 4 de Janeiro, o Ministério da Defesa belga anunciou que irá enviar dois caças e cerca de 50 operacionais para a Dinamarca entre os meses de Março e Setembro de 2024.

Juntamente com 11 Estados-membros da NATO, entre os quais Portugal, a Dinamarca é um dos países que oficializou a coligação para treinar pilotos e mecânicos ucranianos capazes de operar os caças F-16, em Julho do ano passado.

O anúncio do envio de 19 caças F-16 para a Ucrânia ocorreu na visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensly aos Países Baixos, em Agosto de 2023, dois dias após os Estados Unidos da América aprovarem o possível fornecimento dos caças às forças ucranianas.

A guerra na Ucrânia e a sua ameaça à segurança nacional estendeu a operação dos F-16 dinamarqueses até 2027, anunciou em 2022 o então ministro da defesa dinamarquês Morten Bodskov. De acordo com a Reuters, o país nórdico já tinha anunciado a substituição da sua frota em 2016, ao anunciar a compra de caças furtivos F-35, produzidos pela empresa norte-americana Lockheed Martin.

Apresentado em 2023, o calendário de entrega contava com a doação de seis aeronaves para o início de 2024, seguidas por oito no decorrer do ano. As últimas cinco aeronaves seriam entregues em 2025, numa altura em que a guerra na Ucrânia irá completar o seu terceiro ano de duração no dia 24 de Fevereiro.