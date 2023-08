Países Baixos e Dinamarca prometem enviar F-16 para a Ucrânia

O primeiro-ministro dos Países Baixos disse que os caças serão enviados “assim que as condições para a transferência forem cumpridas”. Zelensky considerou a decisão “histórica”.

Os Países Baixos e a Dinamarca comprometeram-se a fornecer caças F-16 à Ucrânia, anunciou este domingo o primeiro-ministro Mark Rutte, durante a visita de Volodymyr Zelensky ao país.

Rutte disse que os Países Baixos tinham 42 F-16 disponíveis, mas que é demasiado cedo para afirmar se todos serão doados. "Hoje podemos anunciar que os Países Baixos e a Dinamarca se comprometeram com a transferência de aeronaves F-16 para a Ucrânia e para a Força Aérea ucraniana, assim que as condições para a transferência forem cumpridas", afirmou em conferência de imprensa com o Presidente ucraniano numa base da força aérea em Eindhoven.

Zelensky considerou o acordo "histórico" e disse que o número exacto de caças seria discutido "um pouco mais tarde".

O compromisso representa a primeira real promessa de F-16 para as forças armadas ucranianas e surge dois dias depois de os Estados Unidos terem aprovado o possível fornecimento de caças dos Países Baixos e da Dinamarca.

O Presidente ucraniano aterrou nos Países Baixos este domingo para falar sobre o fortalecimento da defesa aérea da Ucrânia, e espera-se que visite a Dinamarca ainda este domingo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros dinamarquês também confirmou o compromisso com a entrega de F-16, em comunicado.

Os Países Baixos, em conjunto com a Dinamarca, têm liderado o treino de pilotos ucranianos para a utilização de F-16 e, depois do programa de treino, vão fornecer os caças para ajudar a enfrentar a superioridade aérea da Rússia, cujas forças invadiram a Ucrânia em Fevereiro de 2022.

O Presidente ucraniano sublinhou, no Telegram, que os F-16 são importantes para proteger o povo ucraniano do "terror russo". "Estamos a ficar mais fortes", afirmou, na mesma plataforma.

Há meses que a Ucrânia insiste na importância dos caças junto dos aliados ocidentais, uma pressão que se intensificou após a chamada coligação dos tanques, quando conseguiu assegurar o envio de carros de combate por parte de países como a Alemanha. Ainda assim, durante meses, o melhor que conseguiu foi a promessa de formação de pilotos, até que em Julho a chamada coligação dos caças foi oficialmente formalizada.

O Ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, anunciou este sábado que o treino de pilotos ucranianos para o uso de F-16 já tinha começado, mas reforçou que serão precisos pelo menos seis meses ou mais para treinar engenheiros e mecânicos. O treino terá lugar na Dinamarca e na Roménia.

A Ucrânia, que espera que muitas dezenas de pilotos sejam treinados, tinha afirmado, na semana passada, não estar à espera de poder utilizar F-16 durante este Outono ou Inverno.

Este sábado, Zelensky esteve na Suécia, onde discutiu com responsáveis suecos a possibilidade de fornecimento de caças Gripen. Os Países Baixos e a Dinamarca têm F-16 disponíveis porque as suas forças armadas estão a fazer a transição para novos F-35.