Shia LaBeouf converteu-se ao catolicismo e até quer ser diácono

O actor norte-americano foi crismado no final do ano. O seu padrinho partilhou o desejo de dar outro passo na fé: “Espontaneamente disse-me: ‘Quero ser diácono’ - e ainda sente o mesmo.”

O actor Shia LaBeouf quer tornar-se diácono, depois de ter sido crismado na véspera de Ano Novo. A notícia foi partilhada nas redes sociais pela irmandade franciscana onde o actor recebeu o sacramento da confirmação, tornando-se oficialmente parte da Igreja Católica. “Os frades franciscanos capuchinhos estão muito contentes por o acolherem e por testemunharem o seu profundo empenho no caminho de fé”, escreveu a irmandade de Western America Province.

A conversão de LaBeouf, com 37 anos, à fé surge na sequência de uma “profunda jornada espiritual, que o levou a abraçar os ensinamentos da Igreja Católica”, relatam os frades. “A decisão de entrar plenamente na Igreja é testemunho do seu desejo sincero de crescer na relação com Deus e de viver os valores do Evangelho”, declaram.

O sacramento da confirmação foi administrado pelo bispo Robert Barron da diocese de Winona-Rochester, no Minnesota, avança a Agência de Notícias Católicas (CNA, na sigla inglesa). O padrinho foi o frade Alexander Rodriguez que, em entrevista à agência, adiantou a vontade de Shia LaBeouf se tornar diácono “algures no futuro”. E detalha: “Espontaneamente disse-me: ‘Quero ser diácono’ ─ e ainda sente o mesmo.”

Além da jornada espiritual de que fala a ordem, o desejo de se converter ao Catolicismo também nasceu na sequência de ter interpretado recentemente o frade italiano Pio de Pietrelcina no filme Padre Pio. Em Junho do ano passado, numa entrevista à CNA, o actor confessou que sentiu “uma enorme pressão” em dar vida ao sacerdote. “Há cenas em que estamos a assistir à missa e não são actores que estão nos lugares. São pessoas tementes a Deus que amam o Pio e sentimos isso, o que só aumenta o risco.”

No final, diz ter-se sentido inspirado pelos ensinamentos de Pio e a forma “pragmática” como lidava com o mundo. “É provavelmente por isso que gosto do Catolicismo, porque é tão simples.” A inspiração no Padre Pio terá sido tal que decidiu ser crismado na mesma igreja onde se preparou para o papel: na paróquia de Santa Inês em Solvang, na Califórnia.

Shia LaBeouf é filho de pai católico e mãe judaica, que levou a que fosse educado nessa fé. Aos 13 anos, fez o seu bar mitzvá. O actor, conhecido pelos papéis nos filmes Transformer ou Indiana Jones, não tem propriamente um histórico imaculado. Em 2020, foi acusado de abuso físico e emocional da ex-namorada, FKA twigs, nome artístico da britânica Tahliah Debrett Barnett.

Os dois namoraram durante um ano, depois de se terem conhecido em 2019 nas filmagens do filme Honey Boy. De acordo com o processo judicial, LaBeouf transmitiu-lhe propositadamente uma doença sexualmente transmissível e atacou-a fisicamente por diversas vezes, incluindo estrangulação. “Foi a pior coisa que vivi em toda a minha vida”, desabafou em entrevista ao New York Times.

A equipa de advogados do actor sempre negou as acusações, mas, em 2022, o actor admitiu não ter sido correcto. “Magoei aquela mulher”, disse em entrevista ao podcast do actor Jon Bernthal, sem mencionar directamente FKA twigs. “Magoei muitas outras pessoas, antes dessa mulher. Eu era um ser humano em busca de prazer, egoísta, egocêntrico, desonesto, sem consideração e medroso”, confessou.