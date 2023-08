Fé e revolução: Padre Pio, de Abel Ferrara

A relação com o catolicismo já estava bem presente em muito do trabalho nova-iorquino de Abel Ferrara, mas desde que ele se radicou em Itália e se tornou um “cineasta italiano”, no princípio da década passada, por certo que nunca como em Padre Pio tinha articulado tão profundamente uma preocupação antiga e um lugar, e uma História, que para ele são novos: a Itália da viragem dos anos 1910 para os anos 1920, a emergência dos movimentos socialistas e, em reacção, do fascismo, e, no meio disto, a figura (autêntica) do Padre Pio. Autêntica, mas pouco importa se o filme procura a autenticidade do retrato (outros a julgarão melhor do que nós), porque é evidente, a partir da primeira conversa com Satanás, que este Padre Pio é uma personagem ferrariana até à medula, um depósito contraditório de remorsos, culpas, tentações, e uma fortíssima compulsão para o sacrifício como miragem expiatória, não muito distante, mutatis mutandis, dos bad lieutenants e afins que Ferrara filmou na América.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt