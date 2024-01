Palácio Estoril Hotel Golf & Wellnes é o único português no guia Luxury Spas 2024

O guia destina-se “tanto ao viajante tradicional, fiel à marca desde há anos, quanto ao viajante de 25 a 40 anos e com alto poder de compra”. É feito com base no trabalho da equipa de “local experts”.

Anualmente, a Condé Nast Johansens apresenta o guia mundial de hotéis com spa, uma selecção dos estabelecimentos que são recomendados pela editora. Num total de 33 hotéis de luxo com spa, há apenas um representante português: Palácio Estoril Hotel, Golf & Wellness.

Já há alguns anos que o Palácio Estoril Hotel aparece no Condé Nast Johansens: Luxury Spas — que inclui aqueles são considerados os "mais exclusivos destinos da Europa, Mediterrâneo, América e Ásia" —, e este ano não é excepção. A edição de 2024 seleccionou estabelecimentos de luxo na Alemanha (1), Áustria (1), Brasil (1), Escócia (1), Espanha (2), Filipinas (2), França (3), Indonésia (2), Inglaterra (7), Itália (7), Irlanda do Norte (1), México (1), Portugal (1), Roménia (1), Tailândia (1) e Turquia (1).

Este guia, que se destina "tanto ao viajante tradicional, fiel à marca desde há anos, quanto ao viajante de 25 a 40 anos e com alto poder de compra", é feito com base no trabalho da equipa de "local experts" que inspecciona e recomenda os hotéis, ano após ano. O objectivo é "garantir" que os leitores dos guias — além do Condé Nast Johansens: Luxury Spas, existe também o Condé Nast Johansens Luxury Hotels, que inclui hotéis contemporâneos, de design, casas de hóspedes e novos destinos — tenham uma "experiência excepcional", diz o comunicado da editora, que pertence à mesma que edita as revistas Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller e Vanity Fair.

Sobre o Palácio Estoril Hotel, Golf & Wellness, os local experts escrevem de que o que gostaram foi da "atenção personalizada que cada hóspede recebe e a atmosfera grandiosa mas aconchegante". Quanto ao spa, definem-no como sendo de "classe mundial".

A 20 minutos de carro de Lisboa, no centro do Estoril, este hotel clássico tem as suas portas abertas desde a década de 1930. "Adoptando uma abordagem holística ao bem-estar, o Banyan Tree Spa Estoril oferece um surpreendente menu de tratamentos", diz o guia. Estes vão desde massagens de mistura asiática a tratamentos faciais efectuados por terapeutas formados nas Academias Banyan Tree, uma marca conceituada no mundo dos spas, de Singapura.

Entre os tratamentos, o guia destaca os pacotes de tratamentos de assinatura, como o "popular" Royal Banyan, uma massagem revitalizante que utiliza bolsas de ervas aromáticas. O spa distingue-se ainda por ter acesso a águas termais, que aliviam doenças respiratórias, musculoesqueléticas e dermatológicas. O espaço inclui uma piscina termal, salas de vapor, hamman, banho turco e área de hidroterapia. O spa tem ainda um ginásio onde disponibiliza sessões de treino privadas, assim como aulas de ioga e pilates (individuais ou em grupo).