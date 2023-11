Quatro hotéis portugueses vencem prémios de excelência da Condé Nast

A hotelaria portuguesa volta a destacar-se entre os Prémios de Excelência da Condé Nast Johansens ao conquistar a vitória em quatro categorias para a região do Reino Unido, Europa e Zona do Mediterrâneo.

Desta vez, Lisboa surge em destaque, com três premiados: The Vintage Hotel & Spa foi eleito a melhor experiência em termos de qualidade-preço (Best Value Experience); o melhor bar de hotel da região fica no The Lumiares Hotel & Spa (Best Bar); e o Corpo Santo Lisbon Historical Hotel conquistou a posição de melhores práticas ecológicas e de sustentabilidade (Best for Green Practices and Sustainability).

Já na Madeira, a Quinta Jardins do Lago foi premiada com a melhor experiência imersiva (Best Immersive Experience).

Corpo Santo Lisbon Historical Hotel DR Quinta Jardins do Lago DR The Lumiares Hotel & Spa DR The Vintage Hotel & Spa DR Fotogaleria Corpo Santo Lisbon Historical Hotel DR

Durante a cerimónia de entrega dos prémios, realizada na noite passada no hotel Kimpton Fitzroy London, no Reino Unido, foram revelados os 25 vencedores na Europa e Mediterrâneo, assim como os galardoados na região das Américas, e da Ásia, África, Médio Oriente e Oceânia. Foram ainda anunciados os vencedores dos prémios para spas de luxo, e apresentado o novo guia dedicado aos hotéis de luxo para 2024.

Este ano, havia 13 hotéis portugueses nomeados, mais três do que na edição anterior. De referir que os Prémios de Excelência da Condé Nast Johansens “foram criados há mais de duas décadas para reconhecer, premiar e celebrar a excelência dos hotéis recomendados incluídos no guia”. De acordo com a organização, os vencedores foram seleccionados através “de um modo combinado de votação online, dos comentários dos hóspedes e das avaliações realizadas pela equipa de Local Experts durante este último ano”.