Terça na TV: o racismo segundo McQueen e a amizade por Cavalier

Também é dia de conhecer uma seita bizarra, rir com Pete Davidson e cantar Beavers in loves.

CINEMA

Personal Shopper

AMC, 18h24

Maureen Cartwright é uma personal shopper americana em Paris, que trabalha para Kyra, uma supermodelo alemã. Ainda em luto pela morte do irmão gémeo, com quem partilhou capacidades mediúnicas, ela esforça-se por comunicar com ele de todos os modos possíveis. É então que começa a receber estranhas SMS de um número desconhecido… Um thriller psicológico de Olivier Assayas, que recebeu o Prémio de melhor realizador em Cannes.

SÉRIE

Surreal Estate

SyFy, 22h15

Começa a segunda temporada da série canadiana em torno de um agente imobiliário com uma “especialidade” fora do comum: casas assombradas. Cada imóvel vem com o seu próprio mistério, que tem de ser resolvido antes de ser posto no mercado e assustar potenciais compradores.

Criada por George Olson, Surreal Estate é protagonizada por Tim Rozon e conta também no elenco com Sarah Levy (actriz com quem Rozon contracenou em Schitt’s Creek), Adam Korson e Maurice Dean Wint. Os dez episódios são debitados à terça-feira.

DOCUMENTÁRIOS

El Palmar de Troya

RTP2, 20h34

O título remete para a vila andaluza que viu nascer a seita de que se vai falar: a Igreja Cristã Palmariana. Fundada em honra de uma aparição mariana (que o Vaticano nunca reconheceu) e apoiada numa vastidão de fiéis de vários países, esta ordem religiosa independente tinha o seu próprio papa e santuário.

E funcionou, durante décadas como fachada para práticas obscuras relacionadas com fraudes, esquemas, abusos, escândalos e outros episódios tão bizarros que parecem ficção. As entranhas da congregação são expostas nos quatro episódios desta série documental, para ver entre hoje e sexta-feira.

L’Amitié

TVCine Edition, 22h50

Estreado em 2022, o documentário de Alain Cavalier é um exercício de partilha, amizade e redescoberta do cinema. O cineasta nonagenário, mais apostado em filmar pessoas do que personagens, detém-se sobre os laços que as unem, apontando a lente ao quotidiano de três amigos que se fizeram no trabalho do plateau: Boris Bergman, Maurice Bernard e Thierry Labelle.

Abaixo do Normal

RTP2, 23h05

Parte da colecção de documentários cogitada pelo cineasta e artista visual Steve McQueen para retratar a vivência da comunidade negra no Reino Unido – que também inclui A Revolta e Black Power: Uma História Britânica de Resistência (e cujo panorama se alarga nos filmes da Antologia do Pequeno Machado) –, este trabalho foca-se no escândalo de segregação racial nas escolas dos anos 1960 e 1970.

Os alunos negros eram sistematicamente etiquetados como menos inteligentes e colocados em estabelecimentos próprios – até encarregados de educação, professores e activistas se unirem para denunciar a injustiça e acabar com ela. A realização está entregue a Lyttanya Shannon.

COMÉDIA

Pete Davidson: Turbo Fonzarelli

Netflix, streaming

Estreia. Além de revelar o que é isso de um “Turbo Fonzarelli”, o humorista norte-americano promete anotações sobre “passar dos 30, relações e viver na floresta”. É mais um especial de comédia para a Netflix, novamente com o cúmplice Jason Orley na realização.

MÚSICA

Jesus Quisto Lives In Portugals Coliseus

RTP1, 22h47

Nascidos como banda fictícia da série Pôr do Sol e transformados num fenómeno dos palcos reais, os Jesus Quisto surgem, aqui, no concerto que deram no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 1 de Abril de 2023. Não foi mentira: a lotação esgotou para entoar canções como Beavers in loves, no meio das “luzes, fumos e música bastante alta” daquele que foi na altura anunciado como “o maior espectáculo alguma vez visto por pessoas que saem pouco”.

DESPORTO

Futebol: Estoril Praia x Porto

RTP1, 20h40

Directo. O Estoril Praia e o Porto defrontam-se nos oitavos-de-final da Taça de Portugal. Os “dragões” vão defender o troféu ao terreno dos “canarinhos”, o Estádio António Coimbra da Mota.