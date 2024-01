Maizum dá vida ao Auto de São Vicente no local onde se estreou, há quase 500 anos

O Auto de São Vicente vai ser revivido em leituras encenadas no local onde se estreou, no século XVI: a Igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora. Dias 12 e 13, em Lisboa.

Depois de fechar 2023 com a 8.ª edição dos Clássicos em Cena, o Teatro Maizum entra em 2024 com a concretização de um projecto já nessa altura anunciado: a recriação, em leituras encenadas, do Auto de São Vicente (ca. 1531), que Afonso Álvares escreveu por encomenda dos frades do Mosteiro de São Vicente de Fora, em cuja igreja se estreou, no século XVI.