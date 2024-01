Filme-concerto de Taylor Swift bate recorde de bilheteira

Taylor Swift: The Eras Tour atinge a marca dos 261,6 milhões de dólares (239 milhões de euros), superando Michael Jackson’s This Is It, de 2009.

Taylor Swift começou 2024 a fazer história, tornando-se o/a artista a solo com mais semanas consecutivas passadas no primeiro lugar do top de vendas da revista Billboard (as suas 68 semanas de sucesso inescapável bateram as 67 de nem mais nem menos do que Elvis Presley). Agora, a autora de Cruel summer, Anti-hero, Lover e demais canções ultrapassou mais uma lenda. Taylor Swift: The Eras Tour tornou-se, este domingo, o maior sucesso de bilheteira de sempre no que toca a filmes-concerto. Como reporta a Variety, o projecto já amealhou, globalmente, 261,6 milhões de dólares (239 milhões de euros), superando Michael Jackson’s This Is It, de 2009 (261,2 milhões de dólares, ou 238,7 milhões de euros).

Logo no seu primeiro fim-de-semana de exibição, The Eras Tour arrecadou 126 milhões de dólares (115 milhões de euros), conseguindo assim o melhor arranque de sempre de um filme-concerto em termos financeiros — destronou Justin Bieber: Never Say Never, de 2011.

Com quase três horas de duração, The Eras Tour é o fruto da gravação de três concertos da digressão homónima ainda em curso, que, como o seu título permite antever, atravessa as diferentes “fases” do percurso artístico de Taylor Swift. Esta é a tour que a norte-americana, fenómeno maior da pop de massas actual, apresentará no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de Maio deste ano — os bilhetes para ambos os concertos voaram numa questão de horas.

Graças a um negócio directo celebrado com a gigante cadeia americana de cinemas AMC, que depois assegurou a distribuição internacional, Swift conseguiu, na condição de produtora do filme-concerto, reter a obtenção directa de 57% das receitas de bilheteira.

Taylor Swift esteve presente na cerimónia da 81.ª edição dos Globos de Ouro, ocorrida esta madrugada em Los Angeles. The Eras Tour era um dos filmes nomeados a um novo prémio, o de Feito Cinematográfico e de Bilheteira. Mas a escolha recaiu sobre Barbie, que de resto não teve uma noite muito bem-sucedida: o filme de Greta Gerwig, com Margot Robbie no papel da protagonista, tinha nomeações em sete categorias, mas apenas venceu dois galardões, o já mencionado e o de Melhor Canção Original — What was I made for?, de Billie Eilish e Finneas.