Tempestade de Inverno cobre de branco o nordeste dos EUA

A primeira tempestade de Inverno da temporada está a atingir o nordeste dos EUA. No Maine, a neve começou a cair ao fim da tarde de sábado (6 de Janeiro), segundo os meios de comunicação locais.

A agência e as autoridades estatais exortaram os 16 milhões de pessoas que se encontravam na zona afectada pela tempestade de Inverno a manterem-se vigilantes, uma vez que a neve da tempestade poderia cobrir as estradas e derrubar árvores e linhas eléctricas, tornando as viagens traiçoeiras e cortando a energia.

As imagens mostram pessoas de todo o Leste dos EUA a limpar a neve e a tirar fotografias no que parecia ser um país das maravilhas do Inverno. De acordo com os meios de comunicação social locais, várias comunidades de Massachusetts registaram 30 cm de neve.