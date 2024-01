Análise: o "pedronunismo" começou este domingo

Chegou hoje ao fim o 24.º Congresso do PS. Ao terceiro e último dia, o encerramento do encontro ficou a cargo do novo secretário-geral do partido.

No último discurso do congresso, Pedro Nuno Santos sublinhou que o capítulo de António Costa "está prestes a chegar ao fim". "Agora é a nossa vez de iniciar uma nova etapa e é sobre nós que recai a enorme responsabilidade de escrever um novo capítulo no livro da governação do PS e do desenvolvimento do país."

O novo líder socialista cumpriu a promessa de revelar as prioridades do partido e enumerou medidas concretas, "para que os portugueses saibam ao que vimos". A reforma das fontes de financiamento do sistema de Segurança Social, "para que a sustentabilidade futura deste não dependa apenas das contribuições pagas sobre o trabalho", e um novo indexante de actualização das rendas, porque "em anos de inflação elevada, a evolução das rendas não pode estar desligada da evolução dos salários", são exemplos das medidas anunciadas. Aos professores, o PS promete "aumentar os salários de entrada na carreira docente" e reduzir as diferenças entre os primeiros e últimos escalões.

O 24.º Congresso do PS decorreu entre 5 e 7 de Janeiro na FIL, em Lisboa.

