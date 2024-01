Economia “selectiva”, professores a ganhar mais e dentistas no SNS. O que propõe Pedro Nuno Santos

São seis as propostas com que o novo secretário-geral do PS fechou o 24.º congresso socialista e se apresentou ao eleitorado já a pensar nas legislativas antecipadas de 10 de Março.

Mais do que rendimentos ou impostos, a proposta mais estrutural do novo secretário-geral do PS para o futuro do país não consiste numa medida concreta, antes numa reforma da economia nacional e, sobretudo, da forma como o Estado deve intervir na mesma. Pedro Nuno Santos quer dar “prioridade à transformação económica” através de uma mais apurada intervenção estatal – não tanto uma economia planificada, mas planificar o que se quer da economia.