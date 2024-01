Um antigo presidente da Câmara do PS vira-se para um ex-deputado no fim do discurso de Pedro Nuno Santos: “Viste? O gajo cortou com o imobilismo do Costa.” O ex-deputado não está particularmente entusiasmado. Foi apoiante de José Luís Carneiro e ainda não saltou para o camião da unidade.

