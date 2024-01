Autoridades judiciais em Israel acusadas de ignorar incitamento ao genocídio em Gaza

A 1 de Dezembro, Yuval Doron Castleman ia a caminho do trabalho quando viu dois homens a disparar contra uma paragem de autocarro em Jerusalém. O ex-polícia, com licença de porte de arma, matou os atacantes, do Hamas, impedindo que fizessem mais vítimas (já tinham morto três pessoas), mas foi morto por um militar que o terá confundido com os atacantes: isto depois de atirar a sua arma para o chão, despir o casaco (para mostrar que não tinha um colete de explosivos) e gritar, de joelhos e mãos no ar, em hebraico, “não disparem, sou judeu, sou israelita”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt