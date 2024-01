O medo de estar sozinho

Houve um Verão diferente na Floresta Verde. O primeiro animal que se apercebeu de que algo se passava foi o Coelho.

“Ao nascer do sol, levantou-se de um salto e correu a preparar o pequeno-almoço. Na caixa das cenouras encontrou o pequeno Arganaz, que dormia tranquilamente.”

Outras camas diferentes se seguiram, noite após noite: a gaveta das gravatas do Pisco, as hastes do Veado, o sapato do Urso, o relógio de cuco do Rato, a caixinha de música do Esquilo. A justificação repetia-se: “Esta noite não conseguia dormir e resolvi experimentar uma cama diferente.”

Insatisfeitos com a presença recorrente e inesperada do Arganaz nas suas casas, os animais disseram-lhe que tinha ficar na sua própria cama. E o roedor desapareceu da Floresta Verde. Foi procurar companhia na Floresta Cinzenta, pondo-se em perigo na casa do Lobo.

Os animais ficaram então a saber pela coruja que, afinal, o que ele tinha era medo de dormir sozinho. Resgataram-no e arranjaram uma solução colectiva.

Foto Os animais inquietaram-se com o desaparecimento do Arganaz Marco Somà

A cada dia corresponderia uma casa diferente e todos os amigos o acolheriam com simpatia e sem surpresa.

Um conto breve que remete para a necessidade de protecção durante um certo período do desenvolvimento das crianças. Também valoriza a mudança de atitude dos outros ao se aperceberem dos receios de quem é mais pequeno. A incomodidade de cada um foi relativizada perante o conhecimento da necessidade de quem é mais frágil.

A autora do texto, Susanna Isern, espanhola, é professora universitária de Psicologia da Aprendizagem, daí que muitos dos seus livros explorem as diferentes etapas de desenvolvimento das crianças. Neste caso, a fase, transitória, do medo de dormir sozinho.

A escritora tem perto de cem livros publicados, traduzidos para 18 línguas, e já vendeu mais de meio milhão de exemplares em todo o mundo. Algumas das suas obras foram adaptadas para teatro.

As Sete Camas do Arganaz é uma história que, em última análise, pode alertar para o risco de se procurar afectos inapropriados por falta de atenção e carinho de quem é mais próximo e de confiança.

Foto O Coelho foi o primeiro a descobrir o pequeno roedor na sua casa, tinha-se aninhado na caixa das cenouras Marco Somà

Poesia visual

A atmosfera da ilustração envolve de imediato o leitor, pelos tons e pelos pormenores. Tanto o interior como o exterior das casas desenhadas são autênticos poemas visuais. Os rostos dos animais denotam simpatia e ternura.

Num texto de Priscila Brito para o site Thais Slaski (de 15 de Outubro de 2019), fica a saber-se que o italiano Marco Somà, que usa técnica mista, começa por desenhar a lápis, digitaliza a imagem e só depois começa a colori-la. Para isso, usa fundos em aguarela ou tinta acrílica, que sobrepõe ao lápis. Recorre ainda a papéis coloridos, com o que obtém belos efeitos tridimensionais. Outro título muito bonito publicado em Portugal em 2021, com texto de Davide Cali e edição da Nuvem de Letras: O Vendedor de Felicidade.

O pequeno Arganaz, como todas as crianças, há-de perder o medo de dormir sozinho. Até porque chegará o momento de cuidar de alguém ainda mais frágil do que ele.

As Sete Camas do Arganaz Texto: Susanna Isern

Ilustração: Marco Somà

Tradução: Sofia Paulino

Adaptação da capa e paginação: André Santos

Edição: Grupo Narrativa (Simon’s Books)

40 págs., 15€

