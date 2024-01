A festa dos guarás no delta do Parnaíba

A pequena cidade de Parnaíba, no Norte do Piauí, é a porta de entrada para um mundo rico em biodiversidade, casa de umas espampanantes aves escarlates.

O barco avança devagar, aqui uma curva, outra mais à frente, como uma valsa. Estamos no estado brasileiro do Piauí, no terceiro maior delta de mar aberto do mundo, mais concretamente num dos cinco afluentes do rio Parnaíba — dois dos quais são de água doce e três de água salgada — que desembocam num oceano Atlântico que lá mais à frente se apresenta revolto e cor de chuva prestes a cair. Mas agora, aqui, fim de tarde, neste barco a motor, num braço de água chamado Cajú, tudo é calmaria.