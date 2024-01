Serra da Capivara. Há mais de 25 mil anos fez-se arte na caatinga

Leia também: A festa dos guarás no delta do Parnaíba

Marcelo Ribeiro, de 40 anos, “bisneto de indígenas”, antropólogo, conhece desde criança estes caminhos e estes desfiladeiros do Parque Nacional da Serra da Capivara, no interior do estado do Piauí, Nordeste do Brasil. Seguimo-lo a pé, num trilho de terra e pedra, até pararmos junto a uma formação rochosa côncava, um abrigo de sombra fresca neste dia de sol inclemente. É aqui que Marcelo, um apaixonado pela fauna e pela flora locais – “Temos 600 espécies vegetais, 216 tipos de aves, 17 tipos de cobras …” – vai mudar de tema. Fica em silêncio, espera que quem o segue fique em silêncio também e aponta para as pequenas figuras de cor de ocre pintadas há muitos milhares de anos na rocha. São Património Mundial da Humanidade desde 1991. E revolucionaram as teorias clássicas sobre a chegada das populações humanas às Américas.