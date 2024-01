Os dez desafios de Pedro Nuno Santos e do PS

No dia em que começa mais um Congresso do Partido Socialista, neste P24 ouvimos a jornalista Maria Lopes.

O congresso do Partido Socialista arranca hoje em Lisboa, marcado por uma mudança de liderança. O novo líder enfrenta desafios como a relação com o legado de António Costa, a política de contas certas e o posicionamento político do partido. Pedro Nuno Santos procura agora unir o partido e atrair eleitores tanto à esquerda como ao centro político, mas terá que lidar com processos judiciais que envolvem figuras do partido. As eleições nos Açores serão o primeiro teste, mas eleições legislativas vão ser a prova decisiva para o novo líder. Neste P24 ouvimos a jornalista Maria Lopes.

