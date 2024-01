Socialistas querem falar sobre o PS, imigração e mulheres no congresso nacional

Os militantes do PS vão discutir, no 24.º congresso do partido, mais de quatro dezenas de moções sectoriais.

O primeiro congresso nacional do PS com Pedro Nuno Santos como secretário-geral do partido vai realizar-se entre os dias 5 e 7 de Janeiro. No total, foram apresentadas 45 moções sectoriais, que abordam temas que vão desde o funcionamento interno do PS à igualdade de género, passando pela imigração. O PÚBLICO sintetizou algumas das moções que serão debatidas no 24.º congresso, às quais se somam quatro apresentadas pela Juventude Socialista (JS). Ainda, uma sobre a localização do novo aeroporto e outra sobre os CTT, temas da responsabilidade do actual líder dos socialistas enquanto ministro.