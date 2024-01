Incêndio atinge parque industrial de Newark

O incêndio deflagrou num complexo industrial situado a sul do Aeroporto de Newark, afirmam as autoridades locais. As causas do incêndio e a existência de vítimas são ainda desconhecidas.

Um incêndio deflagrou no complexo industrial Elizabeth Industrial Park, na cidade norte-americana de Newark, Nova Jérsia, afirmam as autoridades locais. Ainda não foram adiantadas as causas do incêndio ou a existência de vítimas.

O fogo, que teve origem por volta das 5h30 locais (10h30 em Lisboa) em Elizabethport, na margem da baía de Newark, já se alastrou por dois quarteirões do parque industrial, situado a sul do Aeroporto de Newark. Nas redes sociais, imagens mostram uma grande nuvem de fumo, visível a partir do aeroporto.

Ao chegarem ao local, os bombeiros viram a sua intervenção dificultada pelas numerosas bocas-de-incêndio desactivadas no complexo industrial, avança o jornal ABC7.