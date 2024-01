Tosse ou cansaço durante semanas: o que se passa com a gripe A?

Apesar de ser apenas a gripe sazonal a que estávamos habituados antes da pandemia irromper, as infecções com o vírus Influenza A dominam este Inverno e com uma percepção nova: os sintomas têm-se prolongado até às duas ou três semanas para parte das pessoas. A falta de exposição ao vírus da gripe A nos últimos anos, devido ao confinamento por exemplo, e as menores taxas de vacinação contra a gripe estão entre as principais justificações para este prolongamento dos sintomas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt